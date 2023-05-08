Решение Зеленского отменить День Победы 9 Мая понравилось Евросоюзу
В ЕК одобрили решение Украины отмечать 9 мая День Европы
В Еврокомиссии одобряют решение украинского лидера Владимира Зеленского отмечать 9 мая вместо Дня Победы День Европы. Такое заявление сделала представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант.
"Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы — это отражение европейской идентичности украинского народа", — написала она в "Твиттере".
Напомним, 8 мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Украинский лидер также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Кремле отметили, что на Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным. А в МИД РФ назвали Зеленского предателем. Политолог Ахмат Хасанов считает, что Киев объявил 9 мая Днём Европы, чтобы оправдать преступления.
Shutterstock