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8 мая, 18:30

Решение Зеленского отменить День Победы 9 Мая понравилось Евросоюзу

В ЕК одобрили решение Украины отмечать 9 мая День Европы

В Еврокомиссии одобряют решение украинского лидера Владимира Зеленского отмечать 9 мая вместо Дня Победы День Европы. Такое заявление сделала представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант.

"Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы — это отражение европейской идентичности украинского народа", — написала она в "Твиттере".

Решение Зеленского по Дню Победы связали с продолжением дела Ющенко и Порошенко

Решение Зеленского по Дню Победы связали с продолжением дела Ющенко и Порошенко

Напомним, 8 мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Украинский лидер также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Кремле отметили, что на Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным. А в МИД РФ назвали Зеленского предателем. Политолог Ахмат Хасанов считает, что Киев объявил 9 мая Днём Европы, чтобы оправдать преступления.

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Никита Осипов
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