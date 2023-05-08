Решение Зеленского отменить День Победы 9 Мая понравилось Евросоюзу

В Еврокомиссии одобряют решение украинского лидера Владимира Зеленского отмечать 9 мая вместо Дня Победы День Европы. Такое заявление сделала представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант.

"Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы — это отражение европейской идентичности украинского народа", — написала она в "Твиттере".