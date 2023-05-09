Президент Словакии напомнила об освобождении страны Красной армией

Освободителем Словакии от фашизма в годы Второй мировой войны была советская Красная армия. Об этом в социальной сети напомнила президент страны Зузана Чапутова.

"Наша территория и территория Восточной Европы главным образом были освобождены советской Красной армией при помощи отечественного сопротивления, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии", — пояснила Чапутова.

Она упомянула и о других державах, которые входили в антигитлеровскую коалицию. Это были Великобритания, Америка, Франция и Китай. К концу войны в ней насчитывалось свыше 50 мировых государств. День Победы над фашизмом в Словакии — государственный праздник и выходной день.