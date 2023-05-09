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9 мая, 04:49

Президент Словакии напомнила об освобождении страны Красной армией

Президент Словакии Чапутова: Страну спасла от фашизма Красная армия

Освободителем Словакии от фашизма в годы Второй мировой войны была советская Красная армия. Об этом в социальной сети напомнила президент страны Зузана Чапутова.

"Наша территория и территория Восточной Европы главным образом были освобождены советской Красной армией при помощи отечественного сопротивления, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии", — пояснила Чапутова.

Она упомянула и о других державах, которые входили в антигитлеровскую коалицию. Это были Великобритания, Америка, Франция и Китай. К концу войны в ней насчитывалось свыше 50 мировых государств. День Победы над фашизмом в Словакии — государственный праздник и выходной день.

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Напомним, в Братиславе 8 мая более 200 человек приняли участие в памятном мероприятии, посвящённом Дню Победы над фашизмом. 8 мая является государственным праздником и выходным днём в Словакии.

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Zcaputova

Анатолий Симоненко
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