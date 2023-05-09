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9 мая, 03:27

"Мы так давно не отдыхали": Безруков под гитару поздравил россиян известной песней о Победе

Сергей Безруков исполнил для россиян в День Победы песню "Последний бой"

Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков поздравил россиян песней "Последний бой". Видеоролик опубликовало Министерство обороны РФ.

Безруков исполнил песню "Последний бой". Видео © t.me / Министерство обороны РФ

"За победу, мужики, за нашу победу!" — говорит в ролике Безруков.

Артист исполняет песню, начинающуюся со слов "Мы так давно, мы так давно не отдыхали", полностью и под гитару. В знаменитом тексте Михаила Ножкина речь идёт о событиях Великой Отечественной войны.

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Ранее Лайф писал, что военнослужащие полигона Капустин Яр поздравили "Смуглянкой" 96-летнего ветерана. В заключительной части мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем около подъезда ветерана.

Обложка ©

t.me / Министерство обороны РФ

Арина Родионова
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