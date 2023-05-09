"Мы так давно не отдыхали": Безруков под гитару поздравил россиян известной песней о Победе

"За победу, мужики, за нашу победу!" — говорит в ролике Безруков.

Артист исполняет песню, начинающуюся со слов "Мы так давно, мы так давно не отдыхали", полностью и под гитару. В знаменитом тексте Михаила Ножкина речь идёт о событиях Великой Отечественной войны.