"Мы так давно не отдыхали": Безруков под гитару поздравил россиян известной песней о Победе
Сергей Безруков исполнил для россиян в День Победы песню "Последний бой"
Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков поздравил россиян песней "Последний бой". Видеоролик опубликовало Министерство обороны РФ.
Безруков исполнил песню "Последний бой". Видео © t.me / Министерство обороны РФ
"За победу, мужики, за нашу победу!" — говорит в ролике Безруков.
Артист исполняет песню, начинающуюся со слов "Мы так давно, мы так давно не отдыхали", полностью и под гитару. В знаменитом тексте Михаила Ножкина речь идёт о событиях Великой Отечественной войны.
Ранее Лайф писал, что военнослужащие полигона Капустин Яр поздравили "Смуглянкой" 96-летнего ветерана. В заключительной части мероприятия военнослужащие прошли торжественным маршем около подъезда ветерана.
t.me / Министерство обороны РФ