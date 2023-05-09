Британия задумала отправить Украине ракеты большой дальности

При этом один из британских чиновников уточнил изданию, что окончательное решение ещё не принято. Вместе с тем он не стал раскрывать тип, сроки и количество вооружения, которое планируется поставить Украине. По данным WP, речь идёт о британских крылатых ракетах воздушного базирования Storm Shadow. Информацию о планах направить данное вооружение также подтвердила и американская разведка. Об этом журналисты узнали из документов Пентагона, которые утекли в Сеть.