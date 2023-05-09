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9 мая, 05:23

Британия задумала отправить Украине ракеты большой дальности

Washington Post: Британия планирует отправить Украине ракеты большой дальности

<p>Tornado GR4 RAF несёт под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tornado_GR4_Carrying_Storm_Shadow_Missiles_MOD_45155900.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Tornado GR4 RAF несёт под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow. Обложка © Wikipedia

Лондон планирует отправить Киеву ракеты большой дальности. Об этом сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на размещённый Международным фондом поддержки Украины документ.

"В уведомлении о закупках, размещённом Международным фондом поддержки Украины 2 мая, <...> Минобороны Соединённого Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров", — отмечается в материале.

При этом один из британских чиновников уточнил изданию, что окончательное решение ещё не принято. Вместе с тем он не стал раскрывать тип, сроки и количество вооружения, которое планируется поставить Украине. По данным WP, речь идёт о британских крылатых ракетах воздушного базирования Storm Shadow. Информацию о планах направить данное вооружение также подтвердила и американская разведка. Об этом журналисты узнали из документов Пентагона, которые утекли в Сеть.

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Ранее Лайф писал, что Украина получит один миллиард евро из Еврофонда мира. Совет Евросоюза одобрил сумму на закупку ракет и 155-миллиметровых снарядов, чтобы страна могла "укрепить военные возможности и устойчивость" киевского режима.

Николь Вербер
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