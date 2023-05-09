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9 мая, 06:37

Лайф публикует видео последних приготовлений перед Парадом Победы в Москве

В распоряжении Лайфа оказались кадры последних приготовлений перед Парадом Победы в Москве. Торжественное мероприятие начнётся в 10:00 на Красной площади.

Последние приготовления перед Парадом Победы на Красной площади в Москве. Видео © LIFE

Напомним, сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы. Ровно 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В этот день в России и во многих странах мира проходят праздничные мероприятия, посвящённые Великой Победе. Традиционно на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, на котором выступит глава государства Владимир Путин.

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LIFE

Никита Никонов
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