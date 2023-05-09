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9 мая, 07:36

Росгвардия и рок-группа "Лампасы" выпустили клип на песню "Бессмертный полк"

Росгвардия совместно с российской рок-группой "Лампасы" ко Дню Победы выпустили клип на песню "Бессмертный полк".

Росгвардия и рок-группа "Лампасы" записали клип на песню "Бессмертный полк". Видео © VK / "Лампасы"

За основу ролика взят рассказ военнослужащего Росгвардии, который в ходе участия в спецоперации получил контузию и увидел своего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны. Клип демонстрирует несгибаемость духа русского солдата разных времён и эпох перед лицом неприятеля, сохранение памяти предков, прославление подвигов и ратного труда нынешних защитников Отечества.

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Ранее Лайф рассказывал о творчестве российской певицы Юты (Анны Осиповой) и её песне, которая стала популярной среди наших бойцов. Исполнительница выпустила клип на песню "Zа жизнь!". Она была записана вместе с одним из старейших творческих коллективов Российской армии — Ансамблем песни и пляски Западного военного округа. Многие подписчики в соцсетях признались, что от композиции на глаза наворачиваются слёзы.

Обложка ©

VK / "Лампасы"

Николь Вербер
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