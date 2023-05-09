Львова-Белова ужаснулась отмене Дня Победы на Украине и вспомнила о девочке со свастикой на спине

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что 9 Мая — великий праздник для каждого русского человека. Об этом она сказала на параде в День Победы.

Мария Львова-Белова о 9 Мая. Видео © LIFE

"Кто-то отдал свою жизнь за свою страну, кто-то пострадал. В любом случае каждый принёс в жертву самое дорогое, что у него было. Поэтому для нас, конечно, сегодня это праздник со слезами на глазах. Важно, чтобы больше такого никогда не повторилось", — отметила она.

Львова-Белова добавила, что нацизм не должен существовать. И сейчас аппарат уполномоченного по правам ребёнка также ведёт работу над искоренением этого явления. По её словам, был опыт, когда из новых регионов РФ эвакуировали девочку с вырезанной свастикой на спине. Ребёнка не удалось спасти.

Также Львова-Белова назвала ужасной отмену празднования Дня Победы на Украине. Она указала, что отмена самого святого и дорогого подтверждает необходимость проведения специальной военной операции.