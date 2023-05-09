Амурский губернатор Орлов: 9 Мая мы славим силу духа нашего народа

Губернатор Амурской области Василий Орлов 9 Мая поздравил жителей региона с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, этот праздник — самый главный для нашей страны, ведь сегодня мы славим героизм нашего народа, его стойкость и невероятную силу духа.

Из Приамурья на фронт ушло более 100 тысяч человек — почти половина взрослого населения. Около 40 тысяч человек не вернулось домой. Те, кто остался в тылу, самоотверженно трудились в полях и на предприятиях, также приближая Победу.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался за независимость нашей страны, кто погиб на полях сражения, тех, кто трудился в тылу и кто навеки остался в концлагерях. Мы вспоминаем и говорим спасибо", — написал Орлов в своём телеграм-канале.

Подвиг героев, спасших мир от фашизма 78 лет назад, и сегодня вдохновляет тех, кто борется с неонацизмом, добавил он.