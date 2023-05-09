Амурский губернатор Орлов: 9 Мая мы славим силу духа нашего народа
Губернатор Амурской области Василий Орлов (справа) на возложении цветов к мемориалу воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото © Телеграм-канал губернатора
Губернатор Амурской области Василий Орлов 9 Мая поздравил жителей региона с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, этот праздник — самый главный для нашей страны, ведь сегодня мы славим героизм нашего народа, его стойкость и невероятную силу духа.
Из Приамурья на фронт ушло более 100 тысяч человек — почти половина взрослого населения. Около 40 тысяч человек не вернулось домой. Те, кто остался в тылу, самоотверженно трудились в полях и на предприятиях, также приближая Победу.
"Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался за независимость нашей страны, кто погиб на полях сражения, тех, кто трудился в тылу и кто навеки остался в концлагерях. Мы вспоминаем и говорим спасибо", — написал Орлов в своём телеграм-канале.
Подвиг героев, спасших мир от фашизма 78 лет назад, и сегодня вдохновляет тех, кто борется с неонацизмом, добавил он.
Мероприятия в честь одного из самых важных праздников организовали во всех городах и районах Амурской области. В Благовещенске пройдёт множество мероприятий, в том числе акция-концерт "России сердце не забудет", акция "Парк Победы" и легкоатлетическая эстафета. Завершится 9 Мая фейерверком.
Напомним, что акции, посвящённые Дню Победы, проходят сегодня не только по всей России, но и во многих странах мира. Около 300 граждан приняло участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.