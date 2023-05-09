"Ударил по немцам": Безруков рассказал о подвиге деда при штурме Кёнигсберга

Российский актёр Сергей Безруков рассказал, что его дед по линии матери Михаил Иванович Суров в годы Великой Отечественной войны участвовал во взятии Кёнигсберга (современного Калининграда).

По словам артиста, его родственник ушёл на войну в возрасте 19 лет, воевал в моторазведке в составе танкового батальона. Во время боевых действий получил несколько ранений. В Кёнигсберге дед Безрукова проявил себя героически.

"Там была огневая точка противника. Мощный огонь вели, много наших положило, никак нельзя было взять город. Дед обошёл точку, забросал гранатами, развернул пулемёт и ударил по немцам", — цитирует актёра Teleprogramma.pro.

Безруков также рассказал, что после одного из ранений его деду должны были ампутировать ногу, но врач решил, что её можно спасти. Ему это удалось, но Михаил Иванович всю жизнь хромал. После войны дедушка Безрукова работал в совхозе и преподавал в политехническом училище.