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9 мая, 09:57

Салют в честь Дня Победы в Москве начнётся в 22:00 и продлится десять минут

В Москве в 22:00 начнётся праздничный салют в честь Дня Победы. По данным пресс-службы Западного военного округа, он продлится 10 минут. Одним из самых зрелищных станет салют в цветах флага РФ.

"Салют начнётся в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут на 16 различных точках", — сказано в сообщении.

Всего небо над столицей украсят более 12 тысяч фейерверочных изделий более чем 70 видов. Среди них "Слава", "Фиалка", "Вега" и другие. Салют будет сопровождаться звуками из 30 залпов пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

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Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин в сопровождении лидеров семи стран СНГ, которые были раньше частью СССР, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Илья Суриков
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