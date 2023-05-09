Салют в честь Дня Победы в Москве начнётся в 22:00 и продлится десять минут

В Москве в 22:00 начнётся праздничный салют в честь Дня Победы. По данным пресс-службы Западного военного округа, он продлится 10 минут. Одним из самых зрелищных станет салют в цветах флага РФ.

"Салют начнётся в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут на 16 различных точках", — сказано в сообщении.

Всего небо над столицей украсят более 12 тысяч фейерверочных изделий более чем 70 видов. Среди них "Слава", "Фиалка", "Вега" и другие. Салют будет сопровождаться звуками из 30 залпов пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.