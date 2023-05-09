Политолог счёл СВО повторением истории ВОВ, когда Россия сражалась почти со всей Европой

России из эпохи в эпоху приходится бороться с теми, "кто считает человеческую жизнь, свободу и благополучное развитие ничего не значащими". Сегодня история повторяется, заявил Лайфу политолог, член экспертного клуба "Дигория" Андрей Бодров.

"Повторяется история почти 80-летней давности — Российское государство фактически в одиночку противостоит деструктивным ценностям и опасной для мира идеологии, продвигаемой полуразрушенной Украиной с её западными покровителями. Сегодня, так же как и во время двух Отечественных войн, в противоборство с Россией в том или ином виде вступили почти все государства Европы", — указал он.

И если тогда, отметил политолог, нам противостоял нацизм, то сегодня под предлогом борьбы с Россией те же ценности соседствуют с идеями вседозволенности и создания из людей "безликой массы без памяти о прошлом, планов на будущее и национального самосознания". Причём схожесть у гитлеровских захватчиков и Запада одна — их планы не увенчаются успехом.

Как и раньше, добавил Бодров, Россия защищает традиции, семью, честь, любовь к Родине, борется за возможность стран самостоятельно определять своё будущее, политику, ценности и историю. Причём мы не одни: "большая часть мира", в том числе Китай, Индия и ряд других стран, отказывается от союза с США и следования их санкционной политике.

"Жаль только, что, как и во время Великой Отечественной войны, к миру приходится принуждать через применение силы — принимая бой сейчас, чтобы не было хуже потом. Но Россия своей же историей научена проходить через трудности и побеждать. И здесь история тоже, уверен, будет циклична", — заключил политолог.