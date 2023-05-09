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9 мая, 09:29

Губернатор Приморья Кожемяко поздравил ветеранов с Днём Победы

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прибыл в Адмиральский сквер, где ветераны Великой Отечественной войны традиционно встречаются 9 Мая, и поздравил их с праздником. С особенным почтением глава региона поздравил жителя Приморья Николая Москаленко, которому сегодня исполнилось 97 лет.

Губернатор Приморья поздравил ветеранов с Днём Победы. Видео © t.me / Олег Кожемяко

"По традиции встретились с ветеранами в Адмиральском сквере. Николай Яковлевич Москаленко сегодня отмечает свой 97-ой день рождения! Человек уникальной судьбы. <...> Здоровья Вам, Николай Яковлевич!" — написал в "Телеграме" Кожемяко.

Николай Москаленко служил на Тихоокеанском флоте с 1943 года, а в 1945 году стал участником сражения против милитаристской Японии, развернувшегося на Корейском полуострове. Он воевал в составе дивизиона береговой обороны. Уже после войны ветеран флота более 30 лет возглавлял военную автоинспекцию Владивостокского гарнизона.

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Ранее глава Якутии Айсен Николаев в рамках Парада Победы поздравил якутян с праздником. Он выразил уверенность, что великий подвиг участников Великой Отечественной войны послужит примером "каждому бойцу и патриоту". Парады в честь 78-й годовщины Победы также прошли на Сахалине, в Новосибирске и Чите.

Обложка ©

t.me / Олег Кожемяко

Ирина Фальке
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