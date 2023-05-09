Губернатор Приморья Кожемяко поздравил ветеранов с Днём Победы

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прибыл в Адмиральский сквер, где ветераны Великой Отечественной войны традиционно встречаются 9 Мая, и поздравил их с праздником. С особенным почтением глава региона поздравил жителя Приморья Николая Москаленко, которому сегодня исполнилось 97 лет.

Губернатор Приморья поздравил ветеранов с Днём Победы. Видео © t.me / Олег Кожемяко

"По традиции встретились с ветеранами в Адмиральском сквере. Николай Яковлевич Москаленко сегодня отмечает свой 97-ой день рождения! Человек уникальной судьбы. <...> Здоровья Вам, Николай Яковлевич!" — написал в "Телеграме" Кожемяко.

Николай Москаленко служил на Тихоокеанском флоте с 1943 года, а в 1945 году стал участником сражения против милитаристской Японии, развернувшегося на Корейском полуострове. Он воевал в составе дивизиона береговой обороны. Уже после войны ветеран флота более 30 лет возглавлял военную автоинспекцию Владивостокского гарнизона.