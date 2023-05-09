Глава Якутии Айсен Николаев: Великая Победа стала символом единства

В День Победы, 9 мая, в Якутске в рамках торжественного мероприятия "Поклонимся великим тем годам" состоялся военно-патриотический парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На торжественном митинге глава республики Айсен Николаев горячо и сердечно поздравил якутян, а позже опубликовал пост в Telegram, в котором признался, что в этот день всегда чувствует особую гордость за нашу страну, за дедов и прадедов, которые принесли свободу всему миру.

Парад на 9 Мая в Якутске. Фото © Telegram / Айсен Николаев

Парад на 9 Мая в Якутске. Фото © Telegram / Айсен Николаев

"Великая Победа над нацисткой Германией стала величайшим символом единства, воли и мужества многих народов. Все сражались и побеждали в одном строю. Мы помним и будем помнить, мы передадим эту память нашим детям, как передали её нам", — написал Айсен Николаев.

Он выразил уверенность, что великий подвиг участников Великой Отечественной войны послужит примером "каждому бойцу и патриоту".

"Победа будет за нами! Всегда", — отметил глава региона.