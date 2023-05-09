Глава Якутии Айсен Николаев: Великая Победа стала символом единства
В День Победы, 9 мая, в Якутске в рамках торжественного мероприятия "Поклонимся великим тем годам" состоялся военно-патриотический парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На торжественном митинге глава республики Айсен Николаев горячо и сердечно поздравил якутян, а позже опубликовал пост в Telegram, в котором признался, что в этот день всегда чувствует особую гордость за нашу страну, за дедов и прадедов, которые принесли свободу всему миру.
"Великая Победа над нацисткой Германией стала величайшим символом единства, воли и мужества многих народов. Все сражались и побеждали в одном строю. Мы помним и будем помнить, мы передадим эту память нашим детям, как передали её нам", — написал Айсен Николаев.
Он выразил уверенность, что великий подвиг участников Великой Отечественной войны послужит примером "каждому бойцу и патриоту".
"Победа будет за нами! Всегда", — отметил глава региона.
Участники Великой Отечественной войны Кирилл Павлов, Наум Слепцов, Пётр Яковлев, Герой Российской Федерации, командир якутского добровольческого отряда "Боотур-1" Александр Колесов и молодёжь города Якутска вместе с губернатором возложили сегодня живые цветы к монументу "Воинам-победителям". Сегодня в Якутии живёт 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны.
Напомним, что акции, посвящённые Дню Победы, проходят сегодня не только по всей России, но и во многих странах мира. Около 300 граждан приняло участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.