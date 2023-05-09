Развожаев возложил цветы к мемориальной стене в честь обороны Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальной стене, посвящённой героической обороне города в 1941–1942 годах. На кадрах — политик в компании военных и представителей духовенства.

Михаил Развожаев принял участие в возложении цветов по случаю Дня Победы. Видео © LIFE

"День начали с возложения к Вечному огню мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов. Легендарный Севастополь, где война затронула каждую семью, город-герой, державший 250-дневную оборону, как никто другой знает цену свободы, возможности жить, развиваться и строить будущее. Пример мужества и героизма защитников Севастополя все эти годы был нравственным ориентиром", — отметил Развожаев.

Тем временем на площади Нахимова в центре города представлена военная техника, ретроавтомобили, а также развёрнута полевая кухня.