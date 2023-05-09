Политолог назвал "Бессмертный полк" событием цивилизационного масштаба

Курс президента РФ Владимира Путина на возрождение исторической памяти и защиту исторической правды стал одним из ключевых направлений государственной гуманитарной политики. Эта идея привела к появлению акции "Бессмертный полк". Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

По его мнению, данный курс президента создал предпосылки для позитивных изменений в культурной, образовательной и информационной сферах.

"История акции "Бессмертный полк" стала результатом взаимодействия президентского курса и общественной инициативы на этом направлении. Как мы знаем, "Бессмертный полк" проводится с 2012 года, первая акция прошла в Томске, а затем распространилась на всю страну", — отметил эксперт.

Он указал, что Путин поддержал акцию на государственном уровне — сделал её одной из ключевых составляющих празднования Дня Победы. Президент также на личном примере показал важность мероприятия, приняв участие в шествиях.

"Сейчас происходит масштабирование акции, к традиционным шествиям добавились новые форматы — сетевые, дистанционные, автопробеги, "Стена Памяти", расширились её хронологические рамки. Народное большинство стало реальным союзником президента в деле защиты исторической памяти", — указал историк.

По мнению Рудакова, акция "Бессмертный полк" стала событием цивилизационного масштаба, без которого невозможно представить современную Россию.