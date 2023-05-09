Политолог назвал "Бессмертный полк" событием цивилизационного масштаба
Политолог Рудаков заявил, что "Бессмертный полк" появился благодаря курсу Путина
Курс президента РФ Владимира Путина на возрождение исторической памяти и защиту исторической правды стал одним из ключевых направлений государственной гуманитарной политики. Эта идея привела к появлению акции "Бессмертный полк". Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков.
По его мнению, данный курс президента создал предпосылки для позитивных изменений в культурной, образовательной и информационной сферах.
"История акции "Бессмертный полк" стала результатом взаимодействия президентского курса и общественной инициативы на этом направлении. Как мы знаем, "Бессмертный полк" проводится с 2012 года, первая акция прошла в Томске, а затем распространилась на всю страну", — отметил эксперт.
Он указал, что Путин поддержал акцию на государственном уровне — сделал её одной из ключевых составляющих празднования Дня Победы. Президент также на личном примере показал важность мероприятия, приняв участие в шествиях.
"Сейчас происходит масштабирование акции, к традиционным шествиям добавились новые форматы — сетевые, дистанционные, автопробеги, "Стена Памяти", расширились её хронологические рамки. Народное большинство стало реальным союзником президента в деле защиты исторической памяти", — указал историк.
По мнению Рудакова, акция "Бессмертный полк" стала событием цивилизационного масштаба, без которого невозможно представить современную Россию.
Ранее Лайф сообщал о том, что Росгвардия совместно с российской рок-группой "Лампасы" ко Дню Победы выпустили клип на песню "Бессмертный полк".
Агентство "Москва" / Александр Авилов