В США вынесут первый в истории приговор в соответствии с "законом Родченкова"

В США впервые в истории вынесут приговор в соответствии с "законом Родченкова". Американский врач Эрик Лира признался в предоставлении допинга участникам Олимпийских игр в Токио, сказано в заявлении Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

По данным следствия, американский врач Эрик Лира накачивал запрещёнными веществами участников Олимпийских игр в Токио, а именно нигерийского спринтера Дивайна Одудуру и бегунью Блессинг Окагбаре. Доктор признал вину и рассказал, что если бы "схема" раскрылась, то спортсменам было рекомендовано обвинять во всём употреблённое в пищу мясо. Прокурор назвал его признание переломным моментом для международного спорта.