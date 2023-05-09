В США вынесут первый в истории приговор в соответствии с "законом Родченкова"
В США впервые в истории вынесут приговор в соответствии с "законом Родченкова". Американский врач Эрик Лира признался в предоставлении допинга участникам Олимпийских игр в Токио, сказано в заявлении Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
По данным следствия, американский врач Эрик Лира накачивал запрещёнными веществами участников Олимпийских игр в Токио, а именно нигерийского спринтера Дивайна Одудуру и бегунью Блессинг Окагбаре. Доктор признал вину и рассказал, что если бы "схема" раскрылась, то спортсменам было рекомендовано обвинять во всём употреблённое в пищу мясо. Прокурор назвал его признание переломным моментом для международного спорта.
Как уже рассказывал Лайф, американский терапевт Эрик Лира был задержан 12 января 2022 года. Уточнялось, что он давал атлетам препараты, которые повышают работоспособность, а также добавлял в еду гормон роста и эритропоэтин. Сторона обвинения даже получила зашифрованные сообщения, в которых врач и спортсмен обсуждали результаты бега.
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