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9 мая, 11:28

В США вынесут первый в истории приговор в соответствии с "законом Родченкова"

В США впервые в истории вынесут приговор в соответствии с "законом Родченкова". Американский врач Эрик Лира признался в предоставлении допинга участникам Олимпийских игр в Токио, сказано в заявлении Федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

По данным следствия, американский врач Эрик Лира накачивал запрещёнными веществами участников Олимпийских игр в Токио, а именно нигерийского спринтера Дивайна Одудуру и бегунью Блессинг Окагбаре. Доктор признал вину и рассказал, что если бы "схема" раскрылась, то спортсменам было рекомендовано обвинять во всём употреблённое в пищу мясо. Прокурор назвал его признание переломным моментом для международного спорта.

Девять российских борцов дисквалифицированы из-за допинга в пробах 2012 года

Девять российских борцов дисквалифицированы из-за допинга в пробах 2012 года

Как уже рассказывал Лайф, американский терапевт Эрик Лира был задержан 12 января 2022 года. Уточнялось, что он давал атлетам препараты, которые повышают работоспособность, а также добавлял в еду гормон роста и эритропоэтин. Сторона обвинения даже получила зашифрованные сообщения, в которых врач и спортсмен обсуждали результаты бега.

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Freepik

Николь Вербер
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