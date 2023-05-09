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9 мая, 11:33

"Удар в лицо предков": Мельник заявил о непростительной ошибке своего преемника в ФРГ

Мельник осудил преемника в ФРГ за отказ возложить цветы к советским мемориалам

Бывший посол Киева в Берлине, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник раскритиковал своего преемника, нынешнего украинского посла в Германии Алексея Макеева за мемориальную работу. Он упомянул отказ от возложения цветов и бездействие касательно возведения монумента убитым украинцам.

"Отказ от традиционного возложения венков на мемориале в Тиргартене на 8 мая был непростительной ошибкой", — отметил он.

Мельник также назвал "ударом в лицо предков" отказ от идеи добиваться установки в Берлине памятника украинцам, которые стали жертвами национал-социалистов. Замминистра считает, что действующий посол разрушает всё, что было создано ранее.

"Новый формат": Послы Украины отказались возлагать венки на советских мемориалах в Берлине

"Новый формат": Послы Украины отказались возлагать венки на советских мемориалах в Берлине

Ранее Лайф писал о том, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в "Твиттере" раскритиковал запрет полиции Берлина вывешивать украинские флаги 8 и 9 мая. Этим он вызвал негодование пользователей.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Metodi Popow

Илья Суриков
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