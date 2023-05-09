"Удар в лицо предков": Мельник заявил о непростительной ошибке своего преемника в ФРГ
Мельник осудил преемника в ФРГ за отказ возложить цветы к советским мемориалам
Бывший посол Киева в Берлине, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник раскритиковал своего преемника, нынешнего украинского посла в Германии Алексея Макеева за мемориальную работу. Он упомянул отказ от возложения цветов и бездействие касательно возведения монумента убитым украинцам.
"Отказ от традиционного возложения венков на мемориале в Тиргартене на 8 мая был непростительной ошибкой", — отметил он.
Мельник также назвал "ударом в лицо предков" отказ от идеи добиваться установки в Берлине памятника украинцам, которые стали жертвами национал-социалистов. Замминистра считает, что действующий посол разрушает всё, что было создано ранее.
Ранее Лайф писал о том, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в "Твиттере" раскритиковал запрет полиции Берлина вывешивать украинские флаги 8 и 9 мая. Этим он вызвал негодование пользователей.
ТАСС / IMAGO / Metodi Popow