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9 мая, 11:49

Генсек ООН заявил об угрозе, которая может привести к вымиранию человечества

Гутерриш: Война против планеты ставит под угрозу выживание человечества

Война человечества против собственной планеты ставит под угрозу его выживание, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе вручения ему европейской премии Карлоса V в Испании.

"Война, которую мы ведём против нашей планеты, ставит под угрозу само выживание человечества... Этот климатический хаос из-за череды пожаров, наводнений, засух, как здесь, в Испании, и других экстремальных метеорологических явлений затрагивает все континенты", сказал генсек ООН.

Гутерриш отметил, что ежегодно из-за стихийных бедствий люди ищут убежище в других странах. По его словам, "действуя на благо нашей планеты, мы также действуем во имя мира". Он назвал сокращение выбросов, защиту природы и помощь пострадавшим сообществам действиями во имя справедливости.

США предрекли новую напасть с катастрофическими последствиями

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Лайф рассказывал, что Европе предрекли засуху и конфликты из-за дефицита водных ресурсов. К примеру, в испанской Каталонии истощается главный резервуар, обеспечивающий миллионы жителей, а во Франции недостаток воды привёл к конфликту между деревнями.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Daniel Irungu

Матвей Константинов
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