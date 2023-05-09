Генсек ООН заявил об угрозе, которая может привести к вымиранию человечества

Война человечества против собственной планеты ставит под угрозу его выживание, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе вручения ему европейской премии Карлоса V в Испании.

"Война, которую мы ведём против нашей планеты, ставит под угрозу само выживание человечества... Этот климатический хаос из-за череды пожаров, наводнений, засух, как здесь, в Испании, и других экстремальных метеорологических явлений затрагивает все континенты", — сказал генсек ООН.

Гутерриш отметил, что ежегодно из-за стихийных бедствий люди ищут убежище в других странах. По его словам, "действуя на благо нашей планеты, мы также действуем во имя мира". Он назвал сокращение выбросов, защиту природы и помощь пострадавшим сообществам действиями во имя справедливости.