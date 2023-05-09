ФСБ зафиксировала рост числа гостей из Европы

Количество въезжающих в Россию жителей Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Польши заметно увеличилось. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности.

Согласно данным ФСБ, число европейцев, въезжающих в наше страну в период с января по март этого года, выросло на 11,8% в сравнении с предыдущим. Как выяснили сотрудники спецслужбы, в 2023-м количество поездок составило 113,9 тысячи, тогда как год назад насчитывало лишь 101,9 тысячи.

Так, из Финляндии в Россию прибывали 23,6 тысячи раз, а из Эстонии — 20,7 тысячи. Число поездок увеличилось в 3,2 и два раза соответственно. Из Польши число прибывших выросло на 69%, из Литвы — на 42,5%, а из Латвии — на 31,7%.