Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 11:55

ФСБ зафиксировала рост числа гостей из Европы

РБК: Зафиксирован рост уезжающих из Литвы, Латвии, Финляндии, Польши и Эстонии

Количество въезжающих в Россию жителей Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Польши заметно увеличилось. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности.

Согласно данным ФСБ, число европейцев, въезжающих в наше страну в период с января по март этого года, выросло на 11,8% в сравнении с предыдущим. Как выяснили сотрудники спецслужбы, в 2023-м количество поездок составило 113,9 тысячи, тогда как год назад насчитывало лишь 101,9 тысячи.

Так, из Финляндии в Россию прибывали 23,6 тысячи раз, а из Эстонии — 20,7 тысячи. Число поездок увеличилось в 3,2 и два раза соответственно. Из Польши число прибывших выросло на 69%, из Литвы — на 42,5%, а из Латвии — на 31,7%.

Француз протаранил шлагбаум на границе с Польшей, желая попасть в РФ и начать новую жизнь

Француз протаранил шлагбаум на границе с Польшей, желая попасть в РФ и начать новую жизнь

Ранее Лайф рассказывал о гражданине Словакии, который настолько сильно хотел попасть в Россию в обход правил, что решил сделать это вплавь с помощью гидрокостюма и надувного круга. К сожалению, его план рухнул, когда на реке Нарве он нарвался на бдительных российских пограничников.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • Латвия
  • Литва
  • Эстония
  • Польша
  • Финляндия
  • ФСБ России
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров