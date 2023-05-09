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9 мая, 11:57

Шольц собрался подтолкнуть Евросоюз к большим реформам

Bloomberg: Шольц хочет отменить правило единогласия при принятии решений в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается призвать к большим реформам в Евросоюзе в ходе своего выступления перед Европарламентом сегодня, 9 мая. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, речь идёт, в частности, об изменении правила единогласия при принятии решений в ЕС.

Так, по мнению Шольца, переход к принятию решений большинством голосов сделает процесс быстрее. Более того, по данным агентства, он может предложить реформировать энергетический рынок в объединении и поддержать создание общей сети и инфраструктуры для хранения ресурсов.

Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для атак на Россию

Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для атак на Россию

Ранее Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не должен испугаться "демонстрации силы" на Параде Победы в Москве. По его словам, Европе важно и дальше поддерживать Украину.

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ТАСС / EPA

Матвей Константинов
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