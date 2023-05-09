Шольц собрался подтолкнуть Евросоюз к большим реформам
Bloomberg: Шольц хочет отменить правило единогласия при принятии решений в ЕС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается призвать к большим реформам в Евросоюзе в ходе своего выступления перед Европарламентом сегодня, 9 мая. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, речь идёт, в частности, об изменении правила единогласия при принятии решений в ЕС.
Так, по мнению Шольца, переход к принятию решений большинством голосов сделает процесс быстрее. Более того, по данным агентства, он может предложить реформировать энергетический рынок в объединении и поддержать создание общей сети и инфраструктуры для хранения ресурсов.
Ранее Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не должен испугаться "демонстрации силы" на Параде Победы в Москве. По его словам, Европе важно и дальше поддерживать Украину.
ТАСС / EPA