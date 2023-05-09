Рухнувшее дерево убило женщину и ребёнка в парке Саратова

Жительница Саратова и ребёнок погибли в результате падения дерева в городском парке. Об этом сообщил в Telegram начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

"В 14:35 в службу "112" поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе в Городском парке на людей упало дерево. В результате происшествия погибли женщина и ребёнок", — написал глава управления.

Ещё два ребёнка — девочки десяти и шести лет — были госпитализированы с различными травмами. Юрин лично выехал на место трагедии по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.