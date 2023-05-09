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9 мая, 12:01

Рухнувшее дерево убило женщину и ребёнка в парке Саратова

Женщина и ребёнок погибли при падении дерева в городском парке Саратова

<p>Спасательные службы на месте ЧП. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/u_yurin/1483" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Юрин </a></p>

Спасательные службы на месте ЧП. Обложка © t.me / Юрий Юрин

Жительница Саратова и ребёнок погибли в результате падения дерева в городском парке. Об этом сообщил в Telegram начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

"В 14:35 в службу "112" поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе в Городском парке на людей упало дерево. В результате происшествия погибли женщина и ребёнок", — написал глава управления.

Ещё два ребёнка — девочки десяти и шести лет — были госпитализированы с различными травмами. Юрин лично выехал на место трагедии по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

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Ранее Лайф писал, что в петербургском парке оборвалась канатная паутина, на которой было шестеро детей. Пострадавшие находятся в больнице, по факту происшествия проводится проверка.

Ирина Фальке
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