В петербургском парке оборвалась канатная паутина, на которой было шестеро детей
В петербургском парке оборвалась канатная паутина, на которой было шестеро детей. Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
В Московском парке Победы Санкт-Петербурга оборвалась канатная паутина, на которой в тот момент было шестеро детей. Как уточняет "Фонтанка", всё произошло около 18:00 8 мая.
Прокуратура показала, что осталось от канатной паутины, с которой упали дети в петербургском парке. Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Пятерых детей госпитализировали, при этом их состояние не оценивается как тяжёлое. Конструкция была невысокая. Прокуратура Северной столицы показала, что осталось от паутины. Ведомство проводит проверку.
"В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственных служб и ведомств, в обязанности которых входит надлежащее содержание детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — отметили правоохранители.
Сейчас устанавливаются все причины случившегося. На месте инцидента деятельность правоохранительных органов координируют работники прокуратуры Московского района Петербурга.
Ранее Лайф рассказывал, что 6 мая в недавно открытом парке семейного отдыха "Оренпарк" в Оренбурге карусель рухнула, когда на ней катались взрослые и дети. Момент обрушения попал на видео. Пострадало около 20 человек, 12 из них в больнице. Одну из потерпевших — 27-летнюю женщину — подключили к ИВЛ. Возможной причиной ЧП назван сбой в работе аттракциона. Арестованы все три фигуранта дела об обрушении карусели.