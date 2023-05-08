В петербургском парке оборвалась канатная паутина, на которой было шестеро детей

В Московском парке Победы Санкт-Петербурга оборвалась канатная паутина, на которой в тот момент было шестеро детей. Как уточняет "Фонтанка", всё произошло около 18:00 8 мая.

Прокуратура показала, что осталось от канатной паутины, с которой упали дети в петербургском парке. Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Пятерых детей госпитализировали, при этом их состояние не оценивается как тяжёлое. Конструкция была невысокая. Прокуратура Северной столицы показала, что осталось от паутины. Ведомство проводит проверку.

"В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) ответственных служб и ведомств, в обязанности которых входит надлежащее содержание детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — отметили правоохранители.