Более 190 пар станцевали "Вальс Победы" под дождём в Хабаровске

У стелы "Город воинской славы" в Хабаровске, несмотря на дождь, прошёл традиционный танцевально-патриотический флешмоб "Майский вальс", приуроченный ко Дню Победы. Причём в этом году число участников побило рекорд, несмотря на дождь. Организаторы насчитали более 190 пар.

Кадры "Майского вальса" в Хабаровске. Видео © Telegram / Важные новости Хабаровского края

По данным AmurMedia, на подготовку "Вальса Победы" было потрачено два месяца. Всё это время участники "притирались друг к другу" и учили движения танца. По словам одной из них, Алины, занятия проходили дважды в неделю.











"Я участвую в акции впервые. Конечно же, раньше слышала о ней, но не находила времени на тренировки. В этом году мы с молодым человеком всё же решили, что нужно участвовать. Раньше никто из нас вальс танцевать не умел, но занятий дважды в неделю нам хватило, чтобы подготовиться", — рассказала она.

Как отметила начальник Управления по связям с общественностью и работе с молодёжью администрации Хабаровска Ирина Фирсакова, непогода не смогла сорвать традиционную акцию, а немалую роль в этом году сыграли курсанты различных учебных заведений.