Более 12 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Бишкеке
Не менее 12 тысяч жителей Кыргызстана пришли на акцию "Бессмертный полк" в Бишкеке 9 Мая. Участники собрались на шествие в 9 утра — тогда на улицах города было ещё около 1000 человек.
"Бессмертный полк" в Бишкеке. Видео © VK / Андрей Маркин
Участники патриотического марша по традиции прошли по улицам с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Безопасность колонны обеспечивали свыше 2,5 тысячи сотрудников милиции.
"Бессмертный полк" прошёл от Южных ворот до площади Победы, где ещё до прибытия участников акции состоялся митинг-реквием.
Акции, посвящённые Дню Победы, прошли и во многих странах мира. Около 300 граждан приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.
VK / Андрей Маркин