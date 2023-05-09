В Херсонской области с Днём Победы поздравили 638 ветеранов ВОВ

В Херсонской области поздравили с Днём Победы каждого из 638 ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут на левобережье. Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.







По его словам, ветераны получили выплаты, которые им положены к 9 Мая, каждому из них вручили подарки и цветы. Он поблагодарил всех, кто помог найти и поздравить героев.

"Всего 638. Столько у нас осталось солдат Победы. По поручению президента России Владимира Путина поздравили каждого. К каждому пришли домой с цветами, подарками. Каждому вручили выплату к празднику и открытку", — сообщил Алексеенко в телеграм-канале.