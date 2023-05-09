В Херсонской области с Днём Победы поздравили 638 ветеранов ВОВ
Ветеран ВОВ Белоконь Мария Фёдоровна. Фото © t.me / aakherson
В Херсонской области поздравили с Днём Победы каждого из 638 ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут на левобережье. Об этом рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
По его словам, ветераны получили выплаты, которые им положены к 9 Мая, каждому из них вручили подарки и цветы. Он поблагодарил всех, кто помог найти и поздравить героев.
"Всего 638. Столько у нас осталось солдат Победы. По поручению президента России Владимира Путина поздравили каждого. К каждому пришли домой с цветами, подарками. Каждому вручили выплату к празднику и открытку", — сообщил Алексеенко в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко прибыл в Адмиральский сквер, где ветераны Великой Отечественной войны традиционно встречаются 9 Мая, и поздравил их с праздником.