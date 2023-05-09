В Госдуме призвали оградить детей от серии "Гриффинов" про "уральский Чикаго"

Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по просвещению Яна Лантратова возмутилась новым эпизодом американского мультсериала "Гриффины", где показали Челябинск. Парламентарий полагает, что создатели анимационного ситкома для взрослых показали "намеренно оскорбительный образ" российского города.

"Понимаю, что художник имеет право на своё видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности. Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет. Я ему лучше покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк "Зюраткуль", Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Это ему и поможет сделать выводы о регионе", — цитирует издание "Подъём" депутата от Челябинской области.

Лантратова назвала подобные мультфильмы осознанной работой против России. По мнению депутата, идёт информационная война через художественные произведения и противники РФ специально создают образ страны, "где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки". Парламентарий выразила надежду, что руководство российских телеканалов понимает это и ограничит показ "некоторых сюжетов".