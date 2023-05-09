Главы МВД России и Киргизии подписали договор об информационном сотрудничестве
Министры внутренних дел РФ и Киргизии Владимир Колокольцев и Улан Ниязбеков. Обложка © Пресс-центр МВД России
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава МВД Киргизии Улан Ниязбеков подписали соглашение об информационном взаимодействии по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.
Как уточнили в пресс-службе Министерства внутренних дел России, соглашение позволит создать современные механизмы скоординированной работы в рамках международной правовой базы по различным направлениям оперативно-служебной деятельности.
Колокольцев отметил, что сотрудничество правоохранительных органов РФ и Киргизии носит дружественный характер — и в интересах безопасности граждан оно будет продолжать укрепляться. Стороны продолжат совместную работу в области подготовки кадров, в том числе по линии противодействия киберпреступности, добавил глава МВД России.
"Российский министр высоко оценил роль многостороннего взаимодействия в форматах СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС и выразил уверенность, что все попытки со стороны коллективного Запада внести разлад в отношения между Россией и Киргизией останутся безрезультатными", — отметили в пресс-службе ведомства.
Президент Киргизии Садыр Жапаров в преддверии празднования Дня Победы прибыл в Москву, в состав делегации вошли глава МИД Жээнбек Кулубаев, секретарь Совбеза Марат Иманкулов и глава МВД Улан Ниязбеков. Накануне глава республики провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а сегодня в качестве почётного гостя присутствовал на параде на Красной площади.