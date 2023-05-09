Главы МВД России и Киргизии подписали договор об информационном сотрудничестве

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава МВД Киргизии Улан Ниязбеков подписали соглашение об информационном взаимодействии по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Как уточнили в пресс-службе Министерства внутренних дел России, соглашение позволит создать современные механизмы скоординированной работы в рамках международной правовой базы по различным направлениям оперативно-служебной деятельности.

Колокольцев отметил, что сотрудничество правоохранительных органов РФ и Киргизии носит дружественный характер — и в интересах безопасности граждан оно будет продолжать укрепляться. Стороны продолжат совместную работу в области подготовки кадров, в том числе по линии противодействия киберпреступности, добавил глава МВД России.

"Российский министр высоко оценил роль многостороннего взаимодействия в форматах СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС и выразил уверенность, что все попытки со стороны коллективного Запада внести разлад в отношения между Россией и Киргизией останутся безрезультатными", — отметили в пресс-службе ведомства.