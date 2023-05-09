Путин и Токаев провели обстоятельный разговор в Кремле
Путин с Токаевым обсудили вопросы сотрудничества России и Казахстана
Во время рабочего визита в Россию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы двустороннего сотрудничества. Руководители стран провели обстоятельный разговор, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
"В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — отметил он.
В разговоре лидеры РФ и Казахстана отметили необходимость дальнейшего развития партнёрства в интересах народов стран. Спектр взаимодействия широкий — это культурные и экономические связи, основанные на взаимном уважении.
Ранее Лайф сообщал о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил памятные места во Ржеве, где проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Он возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам.