Путин и Токаев провели обстоятельный разговор в Кремле

Во время рабочего визита в Россию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы двустороннего сотрудничества. Руководители стран провели обстоятельный разговор, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

"В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — отметил он.

В разговоре лидеры РФ и Казахстана отметили необходимость дальнейшего развития партнёрства в интересах народов стран. Спектр взаимодействия широкий — это культурные и экономические связи, основанные на взаимном уважении.