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9 мая, 13:45

Путин и Токаев провели обстоятельный разговор в Кремле

Путин с Токаевым обсудили вопросы сотрудничества России и Казахстана

Во время рабочего визита в Россию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы двустороннего сотрудничества. Руководители стран провели обстоятельный разговор, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

"В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — отметил он.

В разговоре лидеры РФ и Казахстана отметили необходимость дальнейшего развития партнёрства в интересах народов стран. Спектр взаимодействия широкий — это культурные и экономические связи, основанные на взаимном уважении.

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Ранее Лайф сообщал о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил памятные места во Ржеве, где проходили крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Он возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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