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9 мая, 14:37

Лётчики написали в небе над Луганском поздравление с 9 Мая

Жители ЛНР в День Победы сняли на видео небесное поздравление луганчанам от российских лётчиков. Кадрами с надписью "9 Мая" в небе над Луганском поделились с редакцией Лайфа.

Надпись "9 Мая" в небе над Луганском. Видео © Предоставлено Лайфу

Надпись появилась в небе около трёх часов дня. Традиционные массовые мероприятия по случаю Дню Победы в Луганске в этом году отменены, но неравнодушные россияне не смогли оставить соотечественников без праздника и сделали им такой милый подарок.

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Также в преддверии празднования 9 Мая ЕР и МГЕР провели акцию "Парад у дома ветерана" в российских регионах. В Луганске поздравление принимал 97-летний ветеран Павел Иванович Кутовой, его поздравляли замсекретаря генсовета партии сенатор Дарья Лантратова и молодогвардейцы.

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LIFE

Ирина Фальке
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