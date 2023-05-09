Лётчики написали в небе над Луганском поздравление с 9 Мая

Жители ЛНР в День Победы сняли на видео небесное поздравление луганчанам от российских лётчиков. Кадрами с надписью "9 Мая" в небе над Луганском поделились с редакцией Лайфа.

Надпись "9 Мая" в небе над Луганском. Видео © Предоставлено Лайфу

Надпись появилась в небе около трёх часов дня. Традиционные массовые мероприятия по случаю Дню Победы в Луганске в этом году отменены, но неравнодушные россияне не смогли оставить соотечественников без праздника и сделали им такой милый подарок.