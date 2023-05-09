Министр ВВС США назвал стратегический вызов для Вашингтона

США считают Китай настоящим стратегическим вызовом. Об этом заявил министр ВВС Соединённых Штатов Фрэнк Кендалл.

"Реальным стратегическим вызовом Соединённым Штатам, безусловно, является Китай и будет таковым в обозримом будущем", — сказал министр в Вашингтоне на мероприятии, посвящённом вопросам инноваций и национальной безопасности.

Кендалл считает, что Пекин не теряет времени зря и модернизирует военную сферу. При этом, отметил американский министр, КНР просчитывает свои ходы наперёд, пытаясь разработать что-то, что можно будет противопоставить будущим новинкам США. Вашингтон должен делать то же самое, призвал Кендалл.

Помимо этого, подчеркнул министр, хотя США считают Китай стратегической угрозой и вызовом, американские военные "не могут игнорировать" Россию как страну, имеющую ядерное оружие.