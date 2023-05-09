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9 мая, 14:22

В память о Победе: Россиян призвали активнее выкладывать в соцсетях посты о подвигах героев ВОВ

Политолог Атаманенко призвал использовать соцсети для сохранения памяти о Победе

В России всё более актуальным становится вопрос постпамяти о Победе — того, как будут передаваться рассказы о Великой Отечественной войне, ведь живых участников тех событий всё меньше. Такое мнение выразил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Артемий Атаманенко для телеграм-канала "Росмолодёжь". Он считает, что нужны современные средства для сохранения истории, включая личные страницы в соцсетях.

"Мы живём в такой исторический момент, когда память о событиях ВОВ переходит в новый регистр. Я, например, ещё в школьные годы застал лично приходящих в мою школу ветеранов, рассказывающих о своём опыте военных лет. Сейчас же живых участников этих событий всё меньше и меньше", — отметил он.

По словам эксперта, в традиционную инфраструктуру памяти включены музеи, памятники, кино и литература. Но сейчас необходима цифровизация, расширение круга тех, кто участвует в создании и продвижении образов этой памяти.

"Каждый человек может использовать свои личные цифровые площадки, в том числе как архив воспоминаний и как инструмент для символических акций. Всё это способствует укреплению идентичности и развитию диалога о наших общих исторических корнях", — указал Атаманенко.

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Политолог добавил, что память о достижениях прошлого может стать стимулом и мотивационным потенциалом в настоящем времени. Им нужно пользоваться конструктивно и сбалансированно.

Ранее Лайф писал о том, что космонавты "Роскосмоса" с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы и призвали сохранять память об участниках Великой Отечественной войны.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Илья Суриков
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