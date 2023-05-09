Саммит G20 пройдёт в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года

Саммит "Большой двадцатки" под председательством Бразилии пройдёт в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года, сообщает новостной телеканал GloboNews. Такая честь выпала стране впервые.

Председательство, которое в настоящее время осуществляет Индия, перейдёт к государству 1 декабря. До ноября 2024 года страна проведёт около 20 встреч с официальными лицами на уровне министров. Помимо членов G20 и Испании (постоянный гость) принимающая сторона пригласит на предстоящие встречи ещё десять стран.

"Всё это стало возможным благодаря усилиям, которые мы прилагаем для популяризации Рио-де-Жанейро в мире. Эта встреча — важная веха в нашей истории", — отметил губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастра.

G20 является главным форумом для международного экономического сотрудничества. В состав "Большой двадцатки" входят Индия, Бразилия, Россия, Саудовская Аравия, Китай, ЮАР, Турция, Мексика, Индонезия, Италия, США, Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, страны ЕС, Канада, Франция, Республика Корея и Япония.