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9 мая, 15:46

Россияне устроили "гагачат" в соцсетях Белого дома ко Дню Победы

Россияне забросали соцсети Белого дома поздравлениями с Днём Победы

<p>Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla</p>

Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla

Пользователи из России возродили легендарный жанр "гагачата" в соцсетях Белого дома. На странице администрации США россияне оставили множество комментариев с поздравлениями, тёплыми словами и текстами праздничных песен в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Доброго и светлого дня вам, родные! С 9 Мая, с Днём Победы! Благодарю наших предков за подвиг", — написала пользовательница.

"Великая Россия! Великий народ, победивший фашизм! С праздником!" — прокомментировала другая.

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"С праздником Великой Победы каждого человека этого мира, каждого ветерана, каждого потомка героев-освободителей!" — отметила третья пользовательница.

Всего россияне оставили сотни комментарий на страницах американского руководства в соцсетях. В самом Белом доме не отреагировали на массовые сообщения.

Ранее Лайф писал о том, что политолог Артемий Атаманенко призвал россиян использовать соцсети для сохранения памяти о Победе и подвигах героев Великой Отечественной войны.

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Илья Суриков
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