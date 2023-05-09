Россияне устроили "гагачат" в соцсетях Белого дома ко Дню Победы

Пользователи из России возродили легендарный жанр "гагачата" в соцсетях Белого дома. На странице администрации США россияне оставили множество комментариев с поздравлениями, тёплыми словами и текстами праздничных песен в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Доброго и светлого дня вам, родные! С 9 Мая, с Днём Победы! Благодарю наших предков за подвиг", — написала пользовательница.

"Великая Россия! Великий народ, победивший фашизм! С праздником!" — прокомментировала другая.

"С праздником Великой Победы каждого человека этого мира, каждого ветерана, каждого потомка героев-освободителей!" — отметила третья пользовательница.

Всего россияне оставили сотни комментарий на страницах американского руководства в соцсетях. В самом Белом доме не отреагировали на массовые сообщения.