Россияне устроили "гагачат" в соцсетях Белого дома ко Дню Победы
Россияне забросали соцсети Белого дома поздравлениями с Днём Победы
Президент США Джо Байден. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla
Пользователи из России возродили легендарный жанр "гагачата" в соцсетях Белого дома. На странице администрации США россияне оставили множество комментариев с поздравлениями, тёплыми словами и текстами праздничных песен в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
"Доброго и светлого дня вам, родные! С 9 Мая, с Днём Победы! Благодарю наших предков за подвиг", — написала пользовательница.
"Великая Россия! Великий народ, победивший фашизм! С праздником!" — прокомментировала другая.
"С праздником Великой Победы каждого человека этого мира, каждого ветерана, каждого потомка героев-освободителей!" — отметила третья пользовательница.
Всего россияне оставили сотни комментарий на страницах американского руководства в соцсетях. В самом Белом доме не отреагировали на массовые сообщения.
Ранее Лайф писал о том, что политолог Артемий Атаманенко призвал россиян использовать соцсети для сохранения памяти о Победе и подвигах героев Великой Отечественной войны.