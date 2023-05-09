В США призвали наладить отношения с Россией

США следует нормализовать отношения с Россией ради мира и получения взаимной выгоды, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, американские власти потеряли страх перед потенциальным разрушительным конфликтом, из-за чего продолжают подталкивать Москву к противостоянию.

"Я думаю, что мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, мы должны предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю эту чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство", — сказал он в подкасте с кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди – младшим на своём YouTube-канале.

Полковник отметил, что отношения между США и Россией могут быть продуктивными. Он привёл в пример совместную борьбу с исламистами, во время которой Москва помогала Вашингтону разведданными. Макгрегор добавил, что американцам необходимо относиться к россиянам как к равным и понимать интересы друг друга.