В США призвали наладить отношения с Россией
Полковник армии США в отставке Макгрегор призвал восстановить отношения с РФ
США следует нормализовать отношения с Россией ради мира и получения взаимной выгоды, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, американские власти потеряли страх перед потенциальным разрушительным конфликтом, из-за чего продолжают подталкивать Москву к противостоянию.
"Я думаю, что мы должны вмешаться вместе с нашими союзниками, мы должны предложить провести переговоры без предварительных условий, отбросить всю эту чушь о том, что русские должны совершить национальное самоубийство", — сказал он в подкасте с кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди – младшим на своём YouTube-канале.
Полковник отметил, что отношения между США и Россией могут быть продуктивными. Он привёл в пример совместную борьбу с исламистами, во время которой Москва помогала Вашингтону разведданными. Макгрегор добавил, что американцам необходимо относиться к россиянам как к равным и понимать интересы друг друга.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что терпение президента России Владимира Путина спасёт мир от войны. Тем не менее, считает он, НАТО могут отправить войска на Западную Украину, что способно привести к большому конфликту.
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