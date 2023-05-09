Стало известно о "диверсии" Италии и США против Китая

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уведомила спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о планах выйти из китайской инициативы "Один пояс — один путь", пишет Bloomberg. По данным агентства, об этом, как и о поддержке потенциального решения большинством её правительства, было заявлено во время встречи в Риме 4 мая.

Причина желания покинуть инициативу, по данным агентства, кроется в скептическом отношении Мелони к китайским инвестициям на территории европейского государства. В частности, возможно задействование полномочий власти для ограничения влияния в Италии китайской химической корпорации Sinochem — крупнейшего держателя акций итальянского производителя шин Pirelli.

По словам источников, пожелавших остаться инкогнито, Вашингтон заставил Рим пойти на эту "диверсию". Теперь советники Мелони обсуждают "детали и сроки" выхода из проекта. При этом власти Италии обеспокоены возможными ответными мерами со стороны Китая.