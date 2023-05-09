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9 мая, 16:53

"Катюши" поздравили раненых бойцов СВО с Днём Победы от лица ветеранов ВОВ

Участницы движения дочерей офицеров "Катюша" передали участникам СВО, находящимся на лечении в одном из военных госпиталей, поздравления и слова поддержки от ветеранов Великой Отечественной войны.

Обращение ветеранов ВОВ к участникам СВО. Видео © Telegram / "Катюша"

Ветераны передали бойцам, что понимают их трудности и не думали, что "опять вернётся фашизм", носителями которого на сей раз станут внуки красноармейцев. Они назвали участников СВО надёжной и достойной сменой фронтовикам Великой Отечественной.

"И главное, как бы ни было больно и трудно сейчас, помните: ваши раны заживут, а ваше мужество останется в памяти нашего народа", отметили они.

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Ранее ветеран Великой Отечественной, посетивший Парад Победы в Москве, призвал "усмирить неофашистов", атакующих Россию. Недавнюю атаку украинских беспилотников на Кремль он назвал провокацией.

Обложка ©

Telegram / "Катюша"

Матвей Константинов
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