"Катюши" поздравили раненых бойцов СВО с Днём Победы от лица ветеранов ВОВ

Участницы движения дочерей офицеров "Катюша" передали участникам СВО, находящимся на лечении в одном из военных госпиталей, поздравления и слова поддержки от ветеранов Великой Отечественной войны.

Обращение ветеранов ВОВ к участникам СВО. Видео © Telegram / "Катюша"

Ветераны передали бойцам, что понимают их трудности и не думали, что "опять вернётся фашизм", носителями которого на сей раз станут внуки красноармейцев. Они назвали участников СВО надёжной и достойной сменой фронтовикам Великой Отечественной.

"И главное, как бы ни было больно и трудно сейчас, помните: ваши раны заживут, а ваше мужество останется в памяти нашего народа", — отметили они.