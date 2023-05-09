Участники акции "Внимание, говорит Донбасс" поздравили ветеранов с 9 Мая

В Донецке добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили ветеранов, солдат и переселенцев из Артёмовска с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли в рамках акции "Внимание, говорит Донбасс".





Добровольцы читали стихи, пели песни военных лет, а также вручили ветеранам и военным детские письма и георгиевские ленты. Всего в мероприятии приняло участие более 200 человек. Её организовали в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ совместно с направлением "Росмолодёжь.Добро".

Праздничные мероприятия поддержали ВОД "Волонтёры Победы" и Донецкая государственная академическая филармония. Добровольцы продолжат посещать ветеранов и детей войны в мае.