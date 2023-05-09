Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 16:59

Участники акции "Внимание, говорит Донбасс" поздравили ветеранов с 9 Мая

В Донецке добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили ветеранов, солдат и переселенцев из Артёмовска с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия прошли в рамках акции "Внимание, говорит Донбасс".

  • Акция "Внимание, говорит Донбасс". Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей
    Акция "Внимание, говорит Донбасс". Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей
  • Акция "Внимание, говорит Донбасс". Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей
    Акция "Внимание, говорит Донбасс". Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей

Акция "Внимание, говорит Донбасс". Фото © Всероссийский студенческий корпус спасателей

1 / 2

Добровольцы читали стихи, пели песни военных лет, а также вручили ветеранам и военным детские письма и георгиевские ленты. Всего в мероприятии приняло участие более 200 человек. Её организовали в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ совместно с направлением "Росмолодёжь.Добро".

"Мы так давно не отдыхали": Безруков под гитару поздравил россиян известной песней о Победе

"Мы так давно не отдыхали": Безруков под гитару поздравил россиян известной песней о Победе

Праздничные мероприятия поддержали ВОД "Волонтёры Победы" и Донецкая государственная академическая филармония. Добровольцы продолжат посещать ветеранов и детей войны в мае.

Ранее Лайф писал о том, что в Херсонской области поздравили с Днём Победы каждого из 638 ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут на левобережье.

Обложка ©

Всероссийский студенческий корпус спасателей

Илья Суриков
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров