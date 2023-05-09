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9 мая, 17:10

США не видят изменений в готовности ядерных сил России

США не видят изменений в готовности ядерных сил России, пишет телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

"Мы не видим каких-либо указаний на изменение готовности ядерных сил России, продолжаем следить за ситуацией", — заявил он и добавил, что в связи с этим США не видят причин корректировать готовность своих сил.

Кремль коротко и ясно ответил на упрёк США о моратории на ядерные испытания

Кремль коротко и ясно ответил на упрёк США о моратории на ядерные испытания

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что считает маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине. Соответствующее заявление она сделала на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
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