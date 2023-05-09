США не видят изменений в готовности ядерных сил России
США не видят изменений в готовности ядерных сил России, пишет телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
"Мы не видим каких-либо указаний на изменение готовности ядерных сил России, продолжаем следить за ситуацией", — заявил он и добавил, что в связи с этим США не видят причин корректировать готовность своих сил.
Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что считает маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине. Соответствующее заявление она сделала на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената.
ТАСС / Сергей Савостьянов