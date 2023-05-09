США не видят изменений в готовности ядерных сил России, пишет телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

"Мы не видим каких-либо указаний на изменение готовности ядерных сил России, продолжаем следить за ситуацией", — заявил он и добавил, что в связи с этим США не видят причин корректировать готовность своих сил.