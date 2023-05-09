Столтенберг порассуждал о принятии стран Азии в НАТО

Страны Азии не будут в составе НАТО, альянс останется объединением стран Европы и Северной Америки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, оно не станет глобальным альянсом с членами из Азии, и наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО", — отметил он в интервью газете The Washington Post.

Генсек военного блока заметил также, что конфликт на Тайване и вокруг него приведёт к серьёзным экономическим и торговым последствиям. По словам Столтенберга, половина контейнерных грузов проходит через Тайваньский пролив, там производят внушительную часть всех полупроводников.