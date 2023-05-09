Столтенберг порассуждал о принятии стран Азии в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг исключил вступление стран Азии в альянс
Страны Азии не будут в составе НАТО, альянс останется объединением стран Европы и Северной Америки. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы, оно не станет глобальным альянсом с членами из Азии, и наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию НАТО", — отметил он в интервью газете The Washington Post.
Генсек военного блока заметил также, что конфликт на Тайване и вокруг него приведёт к серьёзным экономическим и торговым последствиям. По словам Столтенберга, половина контейнерных грузов проходит через Тайваньский пролив, там производят внушительную часть всех полупроводников.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что Китай никогда не забудет, как силы НАТО во главе с США наносили удары по зданию Посольства КНР в Югославии в 1999 году.