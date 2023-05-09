Сотни жителей Нарвы посмотрели через реку концерт ко Дню Победы в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал фотографии с набережной, где сегодня собрались сотни жителей эстонской Нарвы, чтобы посмотреть праздничный концерт в честь Дня Победы в Ивангороде.







Со сцены, специально обращённой в сторону эстонского города, люди могли услышать как "с детства дорогие сердцу песни" военных лет, так и современные композиции.

Сотни жителей Нарвы посмотрели через реку концерт ко Дню Победы в Ивангороде. Видео © t.me/stranaua

"Наш концерт-подарок полностью подтверждает слова нашего президента: "Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным". Мы за правду, за честность и веру", — написал в "Телеграме" Дрозденко.