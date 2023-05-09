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9 мая, 17:35

Сотни жителей Нарвы посмотрели через реку концерт ко Дню Победы в Ленобласти

Концерт в честь Дня Победы в Ивангороде смогли увидеть жители Нарвы

<p>Жители Нарвы на набережной в День Победы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/drozdenko_au_lo/2365" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Дрозденко</a></p>

Жители Нарвы на набережной в День Победы. Обложка © t.me / Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко показал фотографии с набережной, где сегодня собрались сотни жителей эстонской Нарвы, чтобы посмотреть праздничный концерт в честь Дня Победы в Ивангороде.

  • Фото © t.me / Александр Дрозденко
    Фото © t.me / Александр Дрозденко
  • Фото © t.me / Александр Дрозденко
    Фото © t.me / Александр Дрозденко
  • Фото © t.me / Александр Дрозденко
    Фото © t.me / Александр Дрозденко

Фото © t.me / Александр Дрозденко

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Со сцены, специально обращённой в сторону эстонского города, люди могли услышать как "с детства дорогие сердцу песни" военных лет, так и современные композиции.

Сотни жителей Нарвы посмотрели через реку концерт ко Дню Победы в Ивангороде. Видео © t.me/stranaua

"Наш концерт-подарок полностью подтверждает слова нашего президента: "Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным". Мы за правду, за честность и веру", написал в "Телеграме" Дрозденко.

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Напомним, в этом году эстонцы с берега Нарвы смотрели трансляцию Парада Победы в Москве на больших экранах. Тем временем полиция Эстонии запретила любые общественные мероприятия по случаю Дня Победы с использованием российской и советской символики.

Ирина Фальке
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