Читатели британского издания Daily Mail восхитились правдивостью слов президента России Владимира Путина на Параде Победы на Красной площади в Москве. В частности, глава государства заявил о нежелании Западом мира и "развязывании настоящей войны" против РФ. Комментаторы отмечают: Путин говорит то, о чём не заикаются другие политики.

"Путин всё правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну, и когда в апреле прошлого года казалось, что установление мира путём переговоров возможно, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал переговоры. Это бессовестно", — написал Spiritfiremsp.

"Выдающаяся речь! В отличие от наших собственных лидеров, Путин говорит правду об агрессии Запада по отношению к России", — добавил Nateey.

"Уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал", — отметил Digital Football.

"Путин хочет мира, в отличие от Зеленского", — подытожил londonlab.