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9 мая, 17:43

Британцы бурно отреагировали на речь Путина на Параде Победы

Читатели Daily Mail согласились с речью Путина на Параде Победы в Москве

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Читатели британского издания Daily Mail восхитились правдивостью слов президента России Владимира Путина на Параде Победы на Красной площади в Москве. В частности, глава государства заявил о нежелании Западом мира и "развязывании настоящей войны" против РФ. Комментаторы отмечают: Путин говорит то, о чём не заикаются другие политики.

"Путин всё правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну, и когда в апреле прошлого года казалось, что установление мира путём переговоров возможно, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал переговоры. Это бессовестно", написал Spiritfiremsp.

"Выдающаяся речь! В отличие от наших собственных лидеров, Путин говорит правду об агрессии Запада по отношению к России", добавил Nateey.

"Уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал", отметил Digital Football.

"Путин хочет мира, в отличие от Зеленского", подытожил londonlab.

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Напомним, в ходе своей речи на Параде Победы в Москве Владимир Путин заявил, что "против нашей Родины вновь развязана настоящая война". Однако, добавил он, Россия дала отпор и сможет защитить Донбасс.

Матвей Константинов
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