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8 мая, 15:16

"Мания величия": В Германии ужаснулись словам Зеленского о России

Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского после заявления о "поражении России"

Читатели издания Die Welt подвергли жёсткой критике украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что "Россия потерпит поражение, как и нацистская Германия" в 1945 году. Пользователи назвали подобное сравнение глупым и обратили особое внимание на манию величия лидера Незалежной.

"У меня от Зеленского мурашки по коже: он всё время говорит о победе над Россией. Я в этом очень сомневаюсь", — написал один из комментаторов.

"Какой же надо обладать манией величия, чтобы говорить такое", — заявил другой читатель немецкого издания.

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Также пользователи отметили, что Зеленскому следует говорить о переговорах, а не о поражении России. Ещё один читатель считает, что украинский лидер страдает историческим невежеством.

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Ранее бывший советник главы американского Минобороны полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы могут восстать против лидера страны Владимира Зеленского по причине невыполненных предвыборных обещаний.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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