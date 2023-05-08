"Мания величия": В Германии ужаснулись словам Зеленского о России

Читатели издания Die Welt подвергли жёсткой критике украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что "Россия потерпит поражение, как и нацистская Германия" в 1945 году. Пользователи назвали подобное сравнение глупым и обратили особое внимание на манию величия лидера Незалежной.

"У меня от Зеленского мурашки по коже: он всё время говорит о победе над Россией. Я в этом очень сомневаюсь", — написал один из комментаторов.

"Какой же надо обладать манией величия, чтобы говорить такое", — заявил другой читатель немецкого издания.

Также пользователи отметили, что Зеленскому следует говорить о переговорах, а не о поражении России. Ещё один читатель считает, что украинский лидер страдает историческим невежеством.