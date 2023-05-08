"Мания величия": В Германии ужаснулись словам Зеленского о России
Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского после заявления о "поражении России"
Читатели издания Die Welt подвергли жёсткой критике украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что "Россия потерпит поражение, как и нацистская Германия" в 1945 году. Пользователи назвали подобное сравнение глупым и обратили особое внимание на манию величия лидера Незалежной.
"У меня от Зеленского мурашки по коже: он всё время говорит о победе над Россией. Я в этом очень сомневаюсь", — написал один из комментаторов.
"Какой же надо обладать манией величия, чтобы говорить такое", — заявил другой читатель немецкого издания.
Также пользователи отметили, что Зеленскому следует говорить о переговорах, а не о поражении России. Ещё один читатель считает, что украинский лидер страдает историческим невежеством.
Ранее бывший советник главы американского Минобороны полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы могут восстать против лидера страны Владимира Зеленского по причине невыполненных предвыборных обещаний.
t.me / V_Zelenskiy_official