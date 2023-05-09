Магнитная буря уровня G2: Чем опасны вспышки на Солнце 10 мая и как снизить риск

В период с 9-го по 10 мая метеочувствительные люди заметят на себе влияние мощных магнитных бурь второго уровня G2. Терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, для кого это действительно может быть опасно.

Природное явление особенно влияет на метеозависимых и пожилых, а также на людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. По словам врача, магнитная буря такой интенсивности может спровоцировать упадок сил, резкие перепады настроения, головную боль и нервозность.

"Магнитные бури увеличивают риск развития инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов и провоцируют сбои сердечного ритма. Кроме того, резко обостряются некоторые психические заболевания. Например, люди могут впасть в депрессию", — предупредила Чернышова.

Чтобы снизить негативный эффект, в этот период нужно очень бережно относиться к своему здоровью: соблюдать режим сна, не перенапрягаться, а также принимать лекарства, которые назначил врач. Врач советует на время магнитных бурь больше гулять на свежем воздухе и по возможности отдохнуть за городом, на природе.