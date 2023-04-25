Учёный рассказал, как магнитная буря сказывается на работе техники
Директор ИРИ РАН Петрукович: Магнитные бури могут приводить к сбоям связи
Если магнитные бури по мощности достигают уровня G4, они способны влиять на работу техники. Об этом рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.
"Катаклизмы и землетрясения произойти не могут из-за этого процесса. В основном подобные явления влияют на бытовую технику, работу космических аппаратов", — пояснил газете "Вечерняя Москва" Петрукович.
Он отметил, что, когда бушуют такие магнитные бури, космонавты вынуждены принимать меры, чтобы не пострадать от потоков радиации. Кроме того, в полярных широтах это явление способно распространять радиоволны и сигналы, расстраивающие работу ЛЭП. Могут сломаться и наземные системы. А вот люди, как правило, не чувствуют возмущения геомагнитного поля, хоть оно и способно длиться до нескольких суток.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 24 апреля жители нескольких российских регионов — Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти — смогли увидеть северное сияние. Однако это красивейшее природное явление возникло из-за большого выброса на Землю солнечной массы, другими словами, из-за магнитной бури. Мощность этой бури на Земле достигала отметки G4, что считается очень сильным уровнем. Ранее геофизик Сергей Анисимов рассказал, как долго продлится разыгравшаяся на Земле магнитная буря.
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