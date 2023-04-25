Учёный рассказал, как магнитная буря сказывается на работе техники

Он отметил, что, когда бушуют такие магнитные бури, космонавты вынуждены принимать меры, чтобы не пострадать от потоков радиации. Кроме того, в полярных широтах это явление способно распространять радиоволны и сигналы, расстраивающие работу ЛЭП. Могут сломаться и наземные системы. А вот люди, как правило, не чувствуют возмущения геомагнитного поля, хоть оно и способно длиться до нескольких суток.



