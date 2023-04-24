Геофизик рассказал, как долго продлится разыгравшаяся на Земле магнитная буря
Геофизик Анисимов: Текущая магнитная буря продлится три дня
Текущая магнитная буря, которую зафиксировали 23 апреля, продлится три дня. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил доктор физико-математических наук директор геофизической обсерватории "Борок", филиала ИФЗ РАН, Сергей Анисимов.
"Эта магнитная буря не будет длиться больше трёх дней, после этого периода активность магнитного поля будет почти такой же, как и была до этого", — отметил он.
По словам эксперта, у этой магнитной бури два пика: один из них был с 21:00 23 апреля до 00:00 24 апреля по московскому времени, а другой — с трёх до шести утра. Сейчас наблюдается постепенный спад её мощности.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 24 апреля жители нескольких российских регионов — Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти — смогли увидеть северное сияние. Однако это красивейшее природное явление возникло из-за большого выброса на Землю солнечной массы: другими словами, из-за магнитной бури. Мощность этой бури на Земле достигала отметки G4, что считается очень сильным уровнем.
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