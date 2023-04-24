Геофизик рассказал, как долго продлится разыгравшаяся на Земле магнитная буря

Текущая магнитная буря, которую зафиксировали 23 апреля, продлится три дня. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил доктор физико-математических наук директор геофизической обсерватории "Борок", филиала ИФЗ РАН, Сергей Анисимов.

"Эта магнитная буря не будет длиться больше трёх дней, после этого периода активность магнитного поля будет почти такой же, как и была до этого", — отметил он.