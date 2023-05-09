Представитель Белого дома Жан-Пьер: Фашизм во Второй мировой войне победили США
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победа над фашизмом во Второй мировой войне произошла благодаря США и союзникам. Об этом она сообщила во время брифинга с журналистами.
"Как вы все знаете, на этой неделе отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победа Соединённых Штатов и сил союзников над фашизмом и агрессией на континенте", — сказала представитель американской администрации во время брифинга, не упомянув роль Советского Союза в этом.
Ранее Лайф писал, что в Латвии 9 Мая полицейские задержали как минимум шесть человек. За празднование 78-й годовщины победы над фашизмом в Великой Отечественной войне возбуждены одно уголовное и девять административных дел.