Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что победа над фашизмом во Второй мировой войне произошла благодаря США и союзникам. Об этом она сообщила во время брифинга с журналистами.

"Как вы все знаете, на этой неделе отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победа Соединённых Штатов и сил союзников над фашизмом и агрессией на континенте", — сказала представитель американской администрации во время брифинга, не упомянув роль Советского Союза в этом.