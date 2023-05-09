Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 20:29

В Мелитополе в рамках акции "Лучи Победы" подсветили копию Знамени Победы

В городе Мелитополе (Запорожская область) на площади Победы прожекторами подсветили копию Знамени Победы в рамках всероссийской акции "Лучи Победы". Об этом сообщает РИА "Новости".

Лучи прожекторов сделали похожими на те, что использовались в Москве в 1945 году. Акция прошла в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Также в городе утром состоялось несколько мероприятий, в том числе возложение цветов к Вечному огню и стихийный автопробег.

Зажглись "Лучи Победы": Мелитополь присоединился к акции городов воинской славы

Зажглись "Лучи Победы": Мелитополь присоединился к акции городов воинской славы

Как сообщал Лайф ранее, 6 мая на главной площади Мелитополя водрузили Красное Знамя Победы. В целях соблюдения мер безопасности знамя поднимали без официальных лиц и торжественной церемонии.

Обложка ©

T.me / Администрация города Мелитополя

Юлия Коновалова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров