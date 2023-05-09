В Мелитополе в рамках акции "Лучи Победы" подсветили копию Знамени Победы

В городе Мелитополе (Запорожская область) на площади Победы прожекторами подсветили копию Знамени Победы в рамках всероссийской акции "Лучи Победы". Об этом сообщает РИА "Новости".

Лучи прожекторов сделали похожими на те, что использовались в Москве в 1945 году. Акция прошла в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Также в городе утром состоялось несколько мероприятий, в том числе возложение цветов к Вечному огню и стихийный автопробег.