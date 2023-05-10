Американским корпорациям усложнят жизнь в Европе

Европейский союз планирует ужесточить правила в сфере кибербезопасности для некоторых американских компаний и поставщиков облачных сервисов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Речь в первую очередь идёт о таких компаниях, как Amazon, Google и Microsoft. В соответствии с инициативой корпорации смогут получить сертификат кибербезопасности ЕС только совместно с компанией, которая базируется на территории Евросоюза.