Американским корпорациям усложнят жизнь в Европе
Reuters: ЕС ужесточит правила в сфере кибербезопасности для компаний из США
Европейский союз планирует ужесточить правила в сфере кибербезопасности для некоторых американских компаний и поставщиков облачных сервисов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Речь в первую очередь идёт о таких компаниях, как Amazon, Google и Microsoft. В соответствии с инициативой корпорации смогут получить сертификат кибербезопасности ЕС только совместно с компанией, которая базируется на территории Евросоюза.
Ранее Лайф писал, что Агентство кибербезопасности США выразило обеспокоенность технологией ChatGPT. Там уверены в том, что чат-бот может создать кибероружие, а интеллект способен быть "куда более грозным, а не просто небезопасным" инструментом.
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