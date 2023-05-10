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9 мая, 23:53

Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики

Однажды американские власти признают необходимость сотрудничества с Россией и откажутся от санкций против неё. Об этом во время выступления на торжественном приёме по случаю празднования Дня Победы заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Убеждён, что настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики, осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества", — сказал дипломат.

В США похвалили Путина за его черту, которая "спасает мир"

В США похвалили Путина за его черту, которая "спасает мир"

Как ранее писал Лайф, полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор призвал нормализовать отношения с Россией ради мира и получения взаимной выгоды. По его словам, американские власти потеряли страх перед потенциальным разрушительным конфликтом, из-за чего продолжают подталкивать Москву к противостоянию.

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Посольство РФ в США

Ольга Платонова
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