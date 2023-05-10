Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики

Однажды американские власти признают необходимость сотрудничества с Россией и откажутся от санкций против неё. Об этом во время выступления на торжественном приёме по случаю празднования Дня Победы заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Убеждён, что настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики, осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества", — сказал дипломат.