Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики
Однажды американские власти признают необходимость сотрудничества с Россией и откажутся от санкций против неё. Об этом во время выступления на торжественном приёме по случаю празднования Дня Победы заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Убеждён, что настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики, осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества", — сказал дипломат.
Как ранее писал Лайф, полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор призвал нормализовать отношения с Россией ради мира и получения взаимной выгоды. По его словам, американские власти потеряли страх перед потенциальным разрушительным конфликтом, из-за чего продолжают подталкивать Москву к противостоянию.