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10 мая, 02:29

NHK: В Токио 60-летний мужчина порезал школьника ножом

<p>Полицейские в токийском районе, где мужчина ударил ножом школьника. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/bakusai_com/status/1656095447088517120/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">爆サイ.com【公式】ツイッター</a></p>

Полицейские в токийском районе, где мужчина ударил ножом школьника. Обложка © Twitter / 爆サイ.com【公式】ツイッター

В токийском районе Ота мужчина набросился на школьника с ножом и нанёс ему ранения. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент случился утром 10 июня недалеко от железнодорожной станции Камата. Школьник с ранением был доставлен в клинику. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Токийский район, где мужчина ударил ножом школьника. Видео © Twitter / NHKニュース

В Берлине мужчина напал с ножом на двух школьниц семи и восьми лет

В Берлине мужчина напал с ножом на двух школьниц семи и восьми лет

Предполагаемое орудие преступления — кухонный нож со следами крови — нашли около места нападения. Задержан мужчина старше 60 лет, о мотивах его поведения не сообщается. Полиция начала расследование.

Ранее во французской Ницце мужчина с ножом напал на прохожих. 42-летний злоумышленник ранил двух пожилых мужчин на рынке.

Юлия Коновалова
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