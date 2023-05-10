NHK: В Токио 60-летний мужчина порезал школьника ножом

В токийском районе Ота мужчина набросился на школьника с ножом и нанёс ему ранения. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент случился утром 10 июня недалеко от железнодорожной станции Камата. Школьник с ранением был доставлен в клинику. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Токийский район, где мужчина ударил ножом школьника. Видео © Twitter / NHKニュース

Предполагаемое орудие преступления — кухонный нож со следами крови — нашли около места нападения. Задержан мужчина старше 60 лет, о мотивах его поведения не сообщается. Полиция начала расследование.